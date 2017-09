Villingendorf Familiendrama: Wo war der mutmaßliche Mörder?

Villingendorf - Der mutmaßliche Todesschütze von Villingendorf hatte bei seiner Festnahme mehrere Taschen dabei. In einer davon war nach unseren Informationen eine Waffe versteckt, bei der es sich den Vermutungen der Ermittler zufolge um die Tatwaffe handelt. Sie wird im kriminaltechnischen Institut des Landeskriminalamtes in Stuttgart in Augenschein genommen.