Villingen-Schwenningen Zeitreise durch Alben

Andy Susemihl hat die Bühnen mit Rock-Ikonen wie Ozzy Osbourne, Guns’n’Roses, Deep Purple und Manfred Mann geteilt, über 20 Alben international veröffentlicht und bis dato über 500 000 Tonträger verkauft.

Nach mehreren Alben und Tourneen mit Größen der deutschen Musikszene, zog es ihn fast zehn Jahre durch die Clubs von Los Angeles. Von Mai bis September 2013 war er als Gitarrist von Roland Bless (PUR), auf dessen Open Air Tournee mit Unheilig zu sehen. Neben all diesen Aktivitäten betreibt Andy Susemihl noch sein Solo Projekt "Supermihl & Superfriends", von dem nun das dritte Album mit Andi Kemmer am Bass und Markus Hassold an den Drums vorliegt.

Die Superfriends werden in einer kleinen Zeitreise durch ihre Alben neben eigenen Stücken, auch neu arrangierte und ausgesuchte Klassiker der cooleren Musikgeschichte zum Besten geben und den Hörer mit Susemihls markanter Stimme und gefühlvollem Gitarrenspiel durch eine facettenreiche Musiklandschaft führen. Eintrittspreis: