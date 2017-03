Villingen-Schwenningen "Yakou Tribe" setzt eigene Maßstäbe

Yakou Tribe hat bereits vor 15 Jahren mit seinem Debütalbum "Road Works" eigene Maßstäbe gesetzt. Ihre Stücke glichen urbanen Fantasien von Bewegung und Zustandsveränderung. Ein sinisteres Überwinden der alltäglichen Trägheit. Yakou Tribe ist die Summe vier außergewöhnlicher Musikerpersönlichkeiten. Alle vier wurden in den Sechzigern geboren, sind mit Led Zeppelin und den Rolling Stones aufgewachsen und haben ein Jahr nach der Jahrtausendwende alle nur denkbaren künstlerischen Metamorphosen hinter sich gebracht.

Kai Brückner gehört zu den innovativsten und ausdrucksstärksten Gitarristen der Berliner Szene. In New York ging er durch die Hände von Lehrern wie John Abercrombie und Mike Stern, die deutliche Spuren in seinem Spiel hinterlassen haben.

Saxofonist Jan von Klewitz arbeitete in Gruppen unter der Leitung von Albert Mangelsdorff und spielte in Ensembles mit Nils Wülker, mit Michael Schiefels Jazzindeed und im Tentett von Nicolai Thärichen. Er wurde außerdem bekannt durch die Veröffentlichung von vier Alben mit "Spiritual Standards" (im Duo mit dem Pianisten Markus Burger).