Villingen-Schwenningen Wohin mit herrenlosen Tieren?

Mit dem Kater aufs Revier

Die erste Adresse, an die sich der Mönchweiler wendet, ist der Tierschutzverein. Auf die Schnelle, so hört er , lasse sich aber kein Platz für den kleinen Kater finden. Dafür sei es zu spät. Und auch das Telefonat in einer Tierarztpraxis bleibt erfolglos. Der Versuch beim Kreistierheim scheitert an einer Mailbox und den Hinweis auf die Öffnungszeiten. Der Gang zum Villinger Polizeirevier endet mit der Empfehlung, er möge die Katze wieder dort herauslassen, wo er sie aufgegabelt habe: "Und das kam für uns aber nicht in Frage", reagiert er eher säuerlich. Der Villinger Revierleiter Thomas Barth skizziert das Ganze als eine "höchst schwierige Geschichte". Was tun mit einem Freigänger, der mit dem Plärren nicht mehr aufhört? "Schwierige Frage, aber im Revier sind Katzen und Kater sicher fehl am Platz." Die Feuerwehr würde zwar gerne weiterhelfen. Doch auch hier findet sich niemand, der den kleinen Kerl kurzfristig aufnehmen könnte. In seiner Not ruft Mattutat die Tierrettung Radolfzell an, die vor allem verletzte Tiere aufnimmt und zu einer Notfallpraxis oder zum Kreistierheim bringt. Mittlerweile ist es weit nach Mitternacht.

Am nächsten Morgen dann der Gang zum Rathaus der Gemeinde und zum Fundbüro, denn rein rechtlich sind Katzen eine Sache und damit verlorene Katzen eine Fund-Sache. Und dann geht alles ganz schnell. Zwischen Kreistierheim und Kommunen gibt es einen Vertrag, dass Tiere zumindest während der Öffnungszeiten gebracht werden können. Entweder die Stadt beaufragt die Heimmitarbeiter mit dem Transport, erläutert Kreistierheim-Leiterin Nadine Vögel, oder aber die "Finder" bringen die herrenlosen Tiere selbst. In unserem Kater-Fall fährt der Mönchweiler los und versucht, über soziale Medien, den rechtmäßigen Besitzer zu finden. Bislang ohen Erfolg.

Flugbox für die Nacht

Doch eine Frage bleibt: Wohin soll man mit herrenlosen Tieren, die an Feiertagen, Wochenenden oder in den Abendstunden aufgefunden werden? Rein theoretisch sei dann wieder die Stadt zuständig, so Vögel. Und praktisch? Die Leiterin des Kreistierheimes rät in solchen Situationen, die Tiere bis zum nächsten Tag in eine Flugbox oder Ähnlichem zu lassen. Und damit ist der Mattutat nicht wirklich klüger als vorher: "Da beißt sich die Katze wirklich in den Schwanz." Und trotzdem. "Ich würde das jederzeit so wieder machen."