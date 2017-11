Villingen-Schwenningen Weihnachtsmarkt: Suche nach Lösung für Gema-Problem

Unsere Berichterstattung über die auch bei den Weihnachtsmärkten 2017 fehlende Beschallung mit Musik aus den Lautsprechern trat auf unserer Facebookseite Schwarzwälder Bote Villingen-Schwenningen eine hitzige Diskussion los. Und auch der rund ums Villinger Münster vielfach engagierte Hermann Fischer hatte sich so seine Gedanken gemacht und den Weihnachtsmarktmachern bei der SMA Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH ein Angebot unterbreitet: Man könne doch, so Fischer, das Glockenspiel des Münsters mit einbinden und zur musikalischen Untermalung des Villinger Weihnachtsmarktes nutzen. Immerhin handele es sich um das größte Glockenspiel des süddeutschen Raumes. Und das habe einiges in petto: So erklingen vom 1. bis 24. ­Dezember viermal pro Tag Adventslieder – jeweils fünf Minuten nach 10, 12, 15 und 18 Uhr.

Wenn auf der Bühne des Weihnachtsmarktes für die Kinderchöre, die Musikkapellen und viele mehr Ruhe auf dem Markt angesagt ist, "so kann man diese Ruhe doch auch für das Glockenspiel erwarten", beziehungsweise um Aufmerksamkeit für dieses bitten, meinte Fischer.

Doch sein Anliegen sei auf taube Ohren gestoßen. Stattdessen lege der Veranstalter wohl mehr Wert auf Essen und Alkohol – die Messegesellschaft bedankte sich für die Anregung, sah sich aber nicht dazu in der Lage, "eine unbekannte Menge an Menschen, die sich um 12 Uhr, 15 Uhr und 18 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt aufhalten, so zu steuern, dass alle zu einer bestimmten Uhrzeit still sind". Gleichwohl nehme man jedoch bei der Planung des Bühnenprogramms Rücksicht auf die Termine der Gottesdienste im Münster.