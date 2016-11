Villingen-Schwenningen Vollsperrung des Nordrings Mitte Dezember

Nordring: Gute Fortschritte – auch dank des noch ausbleibenden Wintereinbruchs – macht der Ausbau des Knotenpunkts an der zukünftigen Einfahrt in das Industrie- und Gewerbegebiet Salzgrube am ehemaligen Freizeitpark. "Nächste Woche wird die Tragschicht aufgebracht", berichtet Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt, vom aktuellen Stand der dortigen Baustelle. Die gute Nachricht ist daher: Ab dem 19. Dezember soll – bevor die Arbeiten im Frühjahr wieder aufgenommen werden – der Nordring wieder in beide Richtungen befahrbar sein. Doch: Während die Deckschicht aufgetragen wird, ist eine Vollsperrung der wichtigen Verbindungsstraße zwischen Villingen und Schwenningen notwendig. Laut Angaben der Pressesprecherin wird der Nordring deshalb ab dem 12. Dezember für eine Woche gesperrt. Die Autofahrer müssen sich daher auf der gesamten Umleitungsstrecke – egal ob Richtung Villingen oder Schwenningen – auf jede Menge Verkehr einstellen.

Brücke Schwenninger Straße: Wer derzeit nachts auf der Brücke unterwegs ist, trifft dort auf Arbeiter, die mithilfe eines Teleskopstablers im Gleisbereich einen Berührungsschutz anbringen und das Arbeitsschutzgerüst abbauen. Dies ist jedoch nur möglich, nachdem die Hochspannungsleitungen abgestellt sind, weshalb die Maßnahmen nachts durchgeführt werden. Eine Vollsperrung der Brücke ist für den 25. November geplant (bis 28. November), wenn die Betonierung der Mittelinsel ansteht.

Mönchweilerstraße: Laut Stadtverwaltung beginnt heute im Laufe des Tages die Erneuerung des Fahrbahnbelags auf der so genannten Lindenhofbrücke in der Mönchweilerstraße. Gleichzeitig wird die Ampel an der Ecke Friedrichstraße erneuert. Notwendig ist hierbei eine zweiwöchige Vollsperrung der Mönchweilerstraße. Auswirkungen hat dies auch auf die Buslinien, so fällt die Haltestelle "Klosterring" weg.