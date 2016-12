Villingen-Schwenningen Vielzahl politischer Themen angesprochen

Bereits im Vorfeld der eigentlichen Ansprache fanden rege Diskussionen zu allen politisch aktuellen Themen statt, die Thorsten Frei in guter Laune, trotz Terminstress, beantwortete und bei denen er auch zum Nachdenken anregte. Frei war quasi auf der Durchreise zum Parteitag der CDU in Essen am folgenden Tag.

Freizügigkeit, Brexit, Rentenerhöhung, Merkel-Wiederwahl, Politikverdrossenheit, alles Themen, die mit unterschiedlichen Ansichten besprochen wurden. Auch das Thema Geburtenrückgang fand seinen Platz im eigentlichen Vortrag von Thorsten Frei.

Der Jahrgang 1964 war der Geburtenstärkste, seitdem ging es bergab, was die Anzahl der Neugeborenen angeht. "…die Mädchen, die vor 25 Jahren nicht geboren wurden, können heute keine Kinder kriegen…", war der Kommentar von Thorsten Frei zum Geburtenrückgang seit dem Jahr 1964. Erst in den vergangenen drei Jahren ist ein leichter Anstieg der Geburtenrate zu verzeichnen.