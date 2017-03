Villingen-Schwenningen Väteraufbruch mit neuem Treffpunkt

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Selbsthilfegruppe Väteraufbruch trifft sich das nächste Mal am 28. März im Caritas-Gebäude, Gerwigstr. 6 in 78050 VS-Villingen, dies wird auch künftig immer der Treffpunkt sein. Beginn ist bereits um 19.30 Uhr. Hauptanliegen des Vereins ist die Aufrechterhaltung der Beziehung der Kinder zu beiden Eltern nach einer Trennung, indem er sich für das Recht der Kinder auf Vater und Mutter als unentziehbares und unverzichtbares Grundrecht und den Wert des Vaters der Gesellschaft ins Bewusstsein zu rufen. Der Verein will insbesondere die Not der Kinder wenden, die von Trennung und Scheidung ihrer Eltern betroffen sind. In diesem Falle sollen die Kinder die Beziehung zu Vater und Mutter aufrechterhalten können. Ein besonderes Anliegen ist zudem, das interdisziplinäre Gespräch mit Familiengerichten, Jugendämtern, Sachverständigen und Rechtsanwälten.