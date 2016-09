Villingen-Schwenningen TTC und Schützen liegen vorn

Die 131 Teilnehmer verteilten sich auf zwölf Herren und gemischte Mannschaften sowie sieben Damenmannschaften. Es herrschte am Sonntag bei Großwetterlage bis zur Siegerehrung ein Kommen und Gehen im und vor dem Festzelt am Schützenhaus. Der Wettbewerb wurde am Samstagabend und am Sonntag ausgeschossen. Allerdings bekamen interessierte Teilnehmer am Jedermann-Turnier bereits unter der Woche offiziell Gelegenheit zum Training und konnten die Ergebnisse auch als Endergebnis festschreiben lassen.

Damit der Schießbetrieb am Sonntag zügig durchgezogen werden konnte, bestanden die Teams bei den Herren aus acht Schützen und bei den Damen aus fünf, wobei das schlechteste Ergebnis gestrichen wurde.

In der Teamwertung lagen bei den Herren der Tischtennisclub vor der Musikkapelle und der Feuerwehr 2 auf den Medaillenplätzen. Dahinter platzierten sich Feuerwehr 1, FC Tannheim, WM-Studio, Kegelclub, Ortschaftsrat, Tannheim Singers, Osemali­zunft, Tennisclub und Ravioli Jokers.