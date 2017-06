Villingen-Schwenningen Trauer um Neher

Bei seiner Verabschiedung im Jahr 2003 wurde Nehers Dienstauffassung und hohes Pflichtgefühl betont, das ihn auszeichnete. Zwölf Jahre lang war der Quereinsteiger, der ursprünglich bis 1966 in der Industrie tätig war, Rektor an der Realschule am Deutenberg. Er hatte seine pädagogische Arbeit, die er mit Herzblut ausübte, einmal als "Abenteuerberuf Lehrer" beschrieben.

Nach einer Lehre und der Zeit an der Technikerschule arbeitete Neher zunächst in einem großen Industriebetrieb. Bald erkannte er seine Neigung für den Lehrerberuf. Über die Eignungsprüfung für pädagogische Hochschulen schaffte er diesen Einstieg. An der pädagogischen Hochschule Weingarten legte er die Dienstprüfungen für Grund- und Hauptschulen ab und wurde ab 1969 als Hauptschullehrer in Rottweil, Seedorf und an der Schwenninger Gartenschule eingesetzt. Bis 1971 qualifizierte er sich in den Fächern Mathematik und Geografie zum Realschullehrer. Seit dieser Zeit war Neher an der Deutenberg-Realschule tätig. 1978 wurde er Konrektor. Von 1974 bis 1985 war Franz-Josef Neher im Personalrat des Schulamtes, von 1977 bis 1981 war er dessen Vorsitzender. In den Jahren 1974 bis 1981 war der Verstorbene darüber hinaus in der Lehrerausbildung engagiert. Er war Seminarleiter und Fachberater für Geografie. Auch im Kirchenleben war Franz-Josef Neher aktiv. Viele Jahre gehörte er dem Kirchengemeinderat der St. Franzikus-Gemeinde an.

Die Beerdigung von Franz-Josef Neher findet am Montag, 3. Juli, 13.30 Uhr, auf dem Waldfriedhof statt.