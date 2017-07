Villingen-Schwenningen Streit um Elternhaus geht weiter

Reiner Schorer, Inhaber des Auktions- und Pfandhauses in Schwenningen, wird die Stadt verlassen. Diese Nachricht hat Ende vergangener Woche hohe Wellen geschlagen. Hintergrund ist ein Rechtsstreit mit der Stadt Villingen-Schwenningen über ein privates Bauvorhaben. Schorer wollte sein Elternhaus auf der Gemarkung Mühlhausen, an der Bundesstraße 27, umbauen, um mit seiner Frau zukünftig darin zu wohnen. Doch die Stadt lehnte ab. "Das Gebäude aus den 50er-Jahren war lediglich für landwirtschaftliche Nutzungen als Hühnerstall beantragt und genehmigt", begründet die Verwaltung in einer Stellungnahme auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Diese Begründung kann Schorer nicht nachvollziehen, "da das Haus seit rund 60 Jahren durchgehend als Wohnhaus genutzt wurde", erklärt er. Erst von den Eltern, dann von Onkel und Tante und zuletzt von mehreren Mietern. Vater Gerhard Schorer zeigt ebenfalls kein Verständnis: "Wir mussten damals aus unserer Wohnung in Mühlhausen raus, durften aber nicht nach Schwenningen ziehen, und haben schon während der Bauphase die Nutzung als Wohnhaus vom damaligen Bürgermeister Meßmer zugesagt bekommen."

Der Vorwurf der Stadt, dass im Laufe der Jahre das Gebäude ohne Kenntnis und Genehmigung der zuständigen Behörden schrittweise so ertüchtigt wurde, dass es als Wohnraum genutzt werden konnte, sei deshalb schlichtweg falsch. "Das Haus war aufgrund der Umstände von Anfang an als Wohnhaus gebaut", widerspricht Gerhard Schorer. Dass die neuerlichen Umbauten, die Reiner Schorer veranlasst hat, nicht genehmigt seien, wie es die Stadt schreibt, sei richtig. "Allerdings nur deshalb, weil ich zuvor auf dem Bauamt gewesen bin und der zuständige Sachbearbeiter zu meinen Plänen lediglich sagte, dass ich dafür keine Baugenehmigung brauche." Das sei leider nur die halbe Wahrheit gewesen und keine vollständig Antwort, wie Rechtsanwalt Stefan Bartholme der Behörde vorwirft. "Es mag sein, dass es sich um ein verfahrensfreies Bauvorhaben handelt. Aber es wäre eine vollumfängliche Prüfung aller rechtlichen Vorschriften notwendig gewesen." Schorer handelte nach der Aussage des Sachbearbeiters allerdings in der Überzeugung, dass alles in Ordnung sei. "Die Folge war, dass die Bauaufsichtsbehörde den Bau zum 16. August 2016 einstellte", sagt Bartholme.

Die Verwaltung teilt in ihrer Stellungnahme außerdem mit, dass diese Umnutzungen zu einem Wohnhaus nach den angeblich schrittweisen Umbauten, jeweils einer Genehmigung bedurft hätten, diese jedoch nie erteilt worden seien. Dem entgegnet Schorer mit einem Schreiben, datiert auf den 10. Februar 1988, welches den Titel "Veränderungsnachweis" trägt. Die Unterlagen vom städtischen Vermessungsamt bestätigen eine "Änderung der Nutzungsart" für das Gebäude Mühlbachstraße 75 zum Wohnhaus mit Garage. Auch die Vorwürfe, die Stadt habe all die Jahre von der Nutzung als Wohnhaus nichts gewusst, sind für Schorer nicht nachvollziehbar. Beim Bau der Bundesstraße seien Strom, Wasser und Kabelfernsehen aus dem Industriegebiet über mehrere hundert Meter unterirdisch zu diesem Haus gelegt worden. Selbst die Kanalisation sei erneuert worden. "Es kann mir keiner erzählen, dass davon niemand Kenntnis gehabt haben soll."