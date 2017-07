Villingen-Schwenningen Auktionator verlässt VS

Ob es ihn nach Bad Dürrheim oder Donaueschingen zieht, könne er noch nicht zu hundert Prozent sagen. "Der Firmensitz wird sich aber noch in diesem Jahr ändern."

Langfristig sei der Plan, komplett neu zu bauen, weshalb er nun erstmal sämtliche finanzielle Mittel freimachen müsse. "Ich werde den Bärenkeller nicht zu Ende bringen" – Schorer wollte eigentlich gemeinsam mit einem Wirt einen Club für junge Leute in dem traditionsreichen Gemäuer eröffnen (wir berichteten). Und auch mein Engagement als Sponsor bei den Schwenninger Wild Wings musste ich zur kommenden Saison zurückziehen", zeigt Schorer die Ausmaße auf. Das sei nicht als Trotzreaktion oder aus Frust geschehen, sondern weil sein neues Projekt Geld koste. "Ich will außerhalb von Villingen-Schwenningen komplett neu bauen und dafür brauche ich das Budget. Ich habe am Flugplatz draußen bereits genug Geld in den Sand gesetzt."

Doch welche Auswirkungen hat der Umzug für all seine Kunden und vor allem die Pfänder? Reiner Schorer versichert gegenüber dem Schwarzwälder Boten, dass das Pfandhaus vorerst noch bleibe und die bestehenden Verträge mit den Pfändern selbstverständlich eingehalten würden. "Es gibt rechtliche Verpflichtungen und daran werde ich mich natürlich auch halten." Da müsse sich niemand sorgen machen. Was er grundsätzlich mit seinen Immobilien in Schwenningen machen wird, wisse er noch nicht. Fakt sei, dass er das Auktionshaus in der Alleenstraße zehn Jahre lang behalten muss. "Ein Verkauf des Gebäudes würde also frühestens im Jahr 2019 möglich sein", sagt Schorer.