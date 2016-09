Villingen-Schwenningen Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Der junge Mann war mit einem Leichtkraftradroller auf dem Gemeindeverbindungsweg von Mönchweiler in Richtung Gewerbegebiet Vockenhausen unterwegs. Ein 29-jähriger Autofahrer wollte nach rechts auf den Gemeindeverbindungsweg abbiegen, um in Richtung Mönchweiler zu fahren.

Im Einmündungsbereich der beiden Wege kam es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Rollerfahrer schwer verletzt wurde.

Ein Rettungswagen brachte den 29-jährigen Biker in das Schwarzwald-Baar Klinikum. An dem schon älteren Polo und dem Roller entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge.