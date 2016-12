Villingen-Schwenningen Realistischer Optimismus im Alltag

Schwarzwald-Baar-Kreis. (ewk). In dies em Jahr konnte Susanne Tormann dazu 130 Fachkräfte aus der stationären und ambulanten Pflege begrüßen, die von Singen über Tuttlingen und Rottweil bis Schramberg zu dieser Fortbildung ins Münsterzentrum im Stadtbezirk Villingen gekommen waren. Diesmal ging es vor dem Hintergrund von Migration und Flucht um Fragestellungen, die sich an der Schnittstelle von Pflege und aktueller gesellschaftlicher Situation auftun, um "kulturelles Verständnis und Missverständnisse im Kontext von Beratung und Therapie", um "die Begegnung mit Fremdem, das immer auch eine Konfrontation mit dem Eigenen ist", stieg Referentin Marianne Rauwald in das Thema ein.

Die Psychotherapeutin und Traumatherapeutin stellte Kultur als materielles und psychisches Zuhause und Wurzel der Ich-Identität vor. Die Begegnung mit Flüchtlingen bedeute darum auch immer eine Konfrontation mit der eigenen Verwundbarkeit. Für die Praxis riet die Referentin, sensibel zu werden für fremde Denk- und Verstehensmuster, religiöse Hitergründe, soziale Strukturen, Verbote und Tabus in Kommunikationsformen fremder Kulturen, zu verstehen zu versuchen, was Flüchtlinge belasten kann, wie der Verlust von Heimat und Familie, traumatisierende Erlebnisse oder der Statusverlust als Mann oder Frau.

Was Frauen und Männer in der Pflege für den Erhalt der persönlichen Gesundheitsförderung brauchen, beschrieb die gelernte Krankenschwester und Psychologin Susanne Russek unter dem Thema "Resilienz in den Pflegealltag integrieren": Schutzfaktoren wie ein realistischer Optimismus im Alltagsgeschehen und lösungsorientiertes Denken und Handeln, Krisen als Chancen für Entwicklungsmöglichkeiten wahrzunehmen, lösungsorientiert statt problemorientiert zu leben und so an den Widrigkeiten des Lebens zu wachsen. In den folgenden Workshops wurden die Anregungen aus den Referaten vor dem beruflichen Alltag der TeilnehmerInnen des Pflegetags reflektiert.