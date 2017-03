Villingen-Schwenningen Rat will Notwendigkeit untermauern

VS-Marbach. Die Umfahrung beinhaltet die Westumfahrung von Marbach, die Ostumfahrung von Brigachtal sowie die von beiden Ortschaften ausgehenden Straßen zur Zusammenführung einer Ost-West-Verbindung zum Anschluss an die B 33 bei Bad Dürrheim.

Die Kosten bezifferte Joachim Petelka vom Stadtbauamt auf 44,4 Millionen Euro, wobei noch keine Entschädigungszahlungen und Gelder für Ausgleichsmaßnahmen enthalten sind. Die auf einer Prognose beruhenden Gesamtkosten teilen sich wie folgt auf: Westtangente Marbach 15,5 Millionen Euro, Osttangente Brigachtal 12,9 Millionen Euro, Baunebenkosten für Vermessung, Planung Fachgutachten 4,3 Millionen Euro, Ost-West-Verbindungsspange inklusive Rückbau und Entsiegelung der Kreisstraße 5734 10,2 Millionen Euro, sowie Baunebenkosten von 1,5 Millionen Euro.

Die Überarbeitung der Machbarkeitsstudie wurde erforderlich, da Brigachtal seine Pläne für die aufwendige und kostenintensive Westumfahrung aufgab und die Ostumfahrung vorzog. Die Kosten der Überarbeitung wurden zu 50 Prozent von Brigachtal, und zu jeweils 25 Prozent von der Stadt Villingen-Schwenningen und dem Kreis getragen. Was die seit einigen Jahrzehnten von Marbach angestrebte Westumfahrung betrifft, hat sich an der Trassenführung nichts Wesentliches geändert. Erheblich sind jedoch die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen, die auch den von der Schwarzwaldbahn ausgehenden Lärmpegel reduzieren sollen. Die Straße soll ab der Eisenbahnbrücke beim Ortseingang von Villingen her abwärts entlang des Gleiskörpers bis hinter dem Ortsausgang von Marbach geführt werden und dann die Buchhalde aufwärts mit einer Steigung von 9,5 Prozent auf die Hochfläche in Richtung der B 33.