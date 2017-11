Villingen-Schwenningen Polizeihochschule: Kubon wittert Komplott

Eben noch hatte er in der Gemeinderatssitzung am Mittwochnachmittag Freude über die finanzielle Situation der Stadt versprüht, und schon spuckte er Feuer in Richtung Stuttgart: Am selben Tag musste Kubon zwar inoffiziell, aber von mehreren Quellen erfahren, dass die Landesregierung eine Zweigstelle der Hochschule für Polizei im 250 Kilometer entfernten Wertheim aufbauen will. Nach der Standortdebatte um den Bau eines Großgefängnisses und der Ansiedlung des regionalen Polizeipräsidiums in Tuttlingen soll Villingen-Schwenningen damit erneut eine bittere Niederlage erleiden und im Grunde genommen leer ausgehen.

Dabei hatte man so sehr gehofft. Seit Monaten machten sich die Landtagsabgeordneten Martina Braun (Grüne) und Karl Rombach (CDU) sowie der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei (CDU) und Landrat Sven Hinterseh im Schulterschluss mit der Verwaltungsspitze des Oberzentrums für die Erweiterung der Polizeihochschule in Villingen-Schwenningen stark. "In mehreren Gesprächen", so Kubon, hätten sie Innenminister Thomas Strobl, Staatssekretär Martin Jäger und weiteren hochrangigen Vertretern auf Landesebene "klar signalisiert und nachgewiesen, dass alle Maßnahmen zum Aufwuchs der Hochschule für Polizei in den kommenden Jahren in Villingen-Schwenningen umsetzbar sind". Sogar der Landesvater Winfried Kretschmann wurde zuletzt eingeschaltet.

Ganz konkret seien dabei Lösungen für die Unterbringung der Studierenden und den Ausbau der Lehrkapazitäten in VS aufgezeigt worden. Der "nun offensichtlich beschlossene Aufbau einer Dependance in Wertheim ist aber nicht nur aus strukturpolitischer Sicht für mich nicht akzeptabel", so Kubon, sondern auch aus finanzieller Sicht. "Durch den Aufbau in Wertheim entstehen erhebliche zusätzliche Kosten durch die zwangsläufig notwendig werdenden Infrastrukturinvestitionen".