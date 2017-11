Villingen-Schwenningen Polizeihochschule: Geht Oberzentrum leer aus?

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei kann sich das "fast nicht vorstellen". "Wenn es so wäre, wäre es die falsche Entscheidung." Sein letzter Kenntnisstand sei ein anderer als Kubons, nämlich der, dass "man alles versucht, alle Kapazitäten auszuschöpfen um hier alles unterzubringen". Kubon seinerseits habe alles angeboten, was nachgefragt worden sei.

Man war also guter Dinge im Oberzentrum. Doch im Gemeinderat von Villingen-Schwenningen platzte am Mittwoch die Bombe und Kubon der Kragen. Aus mehreren nicht offiziellen Quellen habe er erfahren, dass die Entscheidung gegen Villingen-Schwenningen gefallen sei. "Das ist nicht nur für mich, sondern für alle politischen Verantwortungsträger auf lokaler Ebene ein heftiger Schlag in die Magengrube", sagte das Stadtoberhaupt. "Zum wiederholten Male ist eine bedeutende strukturpolitische Entscheidung gegen VS gefallen."

Braun: "Das kann ich nicht stehen lassen"

Die Hochschule für Polizei erklärte gestern auf Anfrage: "Wir haben den Standort VS favorisiert, das ist nicht so toll, eine Außenstelle aufzumachen, die 300 Kilometer entfernt ist". Prüfungen der Vermögens- und Immobilienverwaltung des Landes hätten ergeben, dass der Standort maximal auf 1300 Studierende ausgebaut werden könnte. "Wir haben aber ein Delta von 1700 bis 2019." Deswegen solle nun eine Außenstelle in Wertheim aufgebaut werden, wo die Räumlichkeiten bereits vorhanden seien. "Lieber hätten wir es hier auf dem Campus gehabt", so ein Vertreter der Polizeihochschule. Das wäre auch durchaus möglich gewesen. "Wenn man sehr viel Geld in die Hand genommen hätte."

Für Martina Braun, die wie Karl Rombach während einer Landtagsdebatte über den Naturschutz von den Plänen für Wertheim erfuhr, ist allerdings noch nicht das letzte Wort gesprochen. Sie will baldmöglichst um ein Gespräch mit Innenminister Thomas Strobl zu diesem Thema bitten. "Das kann ich nicht stehen lassen, dass über uns hinweg entschieden wurde", sagt Braun. Und auch der FDP-Bundestagsabgeordnete Marcel Klinge will sich mit einem Appell an Strobl wenden: Es sei unabdingbar, "dass das Ministerium von diesem unsinnigen und unwirtschaftlichen Vorhaben abrückt". Ziel müsse sein, "die Polizei-Hochschule vollumfänglich am bewährten Standort Villingen-Schwenningen weiter zu betreiben".