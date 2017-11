Villingen-Schwenningen Polizei-Großaufgebot bremst Ultras aus

Es sind schlechte Erinnerungen, die die Polizei an das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im Mai vergangenen Jahres hatte. Damals prügelten sich Sicherheitskräfte und SSV-Anhänger nach dem Schlusspfiff, die Polizei musste Pfefferspray einsetzen, es gab mehrere Verletzte. Nicht nur deshalb, sondern insbesondere weil die Reutlinger in ihren Reihen auch gewaltbereite Sympathisanten haben, wurde die Begegnung in der Oberliga Baden-Württemberg als Sicherheitsspiel eingestuft.

Ultras aus St. Gallen kündigen sich an

Ein weiterer Umstand sorgte zudem für verschärfte Bedingungen: Für das Spiel hatten sich auch befreundete Ultras des FC St. Gallen angekündigt. Auch die Schweizer sind in Villingen keine Unbekannten. Im Juli 2016 sorgten 50 Anhänger beim Freundschaftsspiel ihres Vereins gegen den VfB Stuttgart im Friedengrund mit Pyrotechnik vor und während dem Spiel für reichlich Ärger. "Wir haben uns deshalb mit den Kollegen in Reutlingen und in der Schweiz ausgetauscht", berichtet Polizei-Einsatzleiter Thomas Barth. Die Folge: Starke Kräfte der Polizei sollten verhindern, dass es zu Randale oder Auseinandersetzungen kommt. Darunter waren auch Beamte der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE). "Wir wussten nicht genau, wer letztendlich alles anreist und wollten deshalb auf Nummer Sicher gehen", so Barth zum Einsatz der spezialisierten Polizeikräfte. Als Sicherheitsvorkehrungen wurde zudem eine Bannmeile eingerichtet, um die Villinger Fans auf Abstand zu halten. Diese mussten zu deren Ärger in Absprache mit dem Verein ihren Stammplatz verlassen.