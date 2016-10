Villingen-Schwenningen Neue Verkehrsführung am Krebsgraben

VS-Villingen. Ein Blick auf die Absperrbarken, fragende Gesichter und schließlich Wenden: So ging es die vergangenen beiden Tage vielen Autofahrern, die eigentlich über die Peterzeller Straße in die Straße am Krebsgraben und anschließend auf die Umleitungsstrecke über die Lahrer Straße in Richtung Berliner Straße fahren wollten. Was die meisten nicht wussten: Seit Donnerstag ist hier kein Durchkommen mehr möglich.

Denn ohne jede Ankündigung für die Autofahrer wurde die Baustelle nun – nach Beendigung des vorausgegangenen Bauabschnitts im Bereich des TÜV – an die Einmündung zur Lahrer Straße verlegt. Vom dortigen Kreuzungsbereich bis zur Aldi-Einfahrt wird nun voraussichtlich bis Anfang Dezember die Straße grundlegend saniert. Die Folge: Viele Verkehrsteilnehmer weichen auf die Sebastian-Kneipp-Straße aus, um die Baustelle über die Richthofenstraße zu umfahren.

Längere Staus an der dortigen Ampel fordern hierbei viel Geduld – insbesondere natürlich zu den Stoßzeiten. Bis zum Wintereinbruch können nun aber die Gewerbetreibenden, der TÜV und das Recyclingcenter wieder über den Knotenpunkt Berliner Straße/Am Krebsgraben erreicht werden.