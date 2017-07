Villingen-Schwenningen Neue Ideen für Berufsorientierung

In einer Feierstunde wurden nach einem Audit an sechs Schulen der Region zwei Erst- und vier Rezertifizierungen verliehen. Die "Berufsorientierung in Schulen" (BoriS) zu fördern, das haben sich die Handwerkskammer Konstanz (HK) und die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg vor zehn Jahren nach einer Initiative der Baden-Württemberg-Stiftung auf die Fahnen geschrieben. Mit der Auslobung des BoriS-Siegels ermutigen sie seither Schulen zum Engagement mit dem Ziel, Abbrecherquoten bei Azubis und Studenten zu senken und dazu beizutragen, das junge Menschen den Beruf ergreifen, der zu ihnen passt.

"Schulen leisten hervorragende Arbeit", lobte Alexander Fritz (IHK), und Sabine Schimmel (HK) wies darauf hin, dass die Unterstützung der Schüler trotz derzeitiger Fast-Vollbeschäftigung so wichtig sei wie noch nie. 157 Schulen in Baden-Württemberg haben sich in zehn Jahren um das Siegel beworben, 123 haben es bekommen, berichtete Alexander Urban vom BoriS-Projektbüro. Bundesweit gebe es 523 Siegelschulen. Zahlen, die zeigen, wie wertvoll dieses Siegel sei, so Ralf Schneider vom Staatlichen Schulamt Donaueschingen, und das begrüße er. Die Laudatoren der Schulen, die das Siegel neu erhielten, lobten den Ideenreichtum für Projekte an den Schulen, die von Leitbildern zur Berufsorientierung und "Verträgen" zwischen Schule, Eltern und Schülern über Bildungspartnerschaften mit Unternehmen, Berufswahl-Messen, Praktika und Knigge-Trai nings bis zu Schülerfirmen und Studienbotschaftern reichen.

Neu erhielten das BoriS-Siegel das Gymnasium am Romäusring und das Leibniz-Gymnasium in Rottweil. Schon zum zweiten und teilweise auch dritten Mal zertifiziert wurden die John-Bühler-Realschule in Dornhan, die Reischach Realschule in Immendingen, die Schillerschule in Tuttlingen und die St. Ursula-Schulen in Villingen.