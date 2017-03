Villingen-Schwenningen Nebenberuflich weitergebildet

Ralf Schrödinger, Geschäftsführer der Managementzentrum gGmbH blickte mit Stolz auf das erfolgreiche Abschneiden der Betriebswirte und Fachwirte. "Wagen Sie Veränderungen, auch wenn das Verlassen des Gewohnten oft schwerfällt. Nur wenn Sie Neues wagen, können Sie sich beruflich und persönlich weiterentwickeln", gab der Geschäftsführer den Absolventen mit auf den Weg.

Die Wirtschaft braucht gut ausgebildete Fachkräfte – darin waren sich alle Redner einig. Lob und Anerkennung gab es auch in der Laudatio von Marco Keller, Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau. Die Volksbank verlieh den "Stiftungspreis" für praxisbezogene Projektarbeiten bereits das sechste Jahr in Folge.

In diesem Jahr wurde der Betriebswirt Alexander Stockburger aus St. Georgen mit dem ersten Platz des Stiftungspreises ausgezeichnet. Der zweite Platz ging an die Fachwirtin Marketing Nadine Götz aus Löffingen und der dritte Platz an die Fachwirtin Marketing Tanja Hess aus Weiterdingen. Zum fünften Mal wurde in diesem Jahr der Kern Bildungspreis der Firma Kern & Sohn aus Balingen, Hersteller von Wiege- und Messtechnik, verliehen. Geschäftsführer und Inhaber Albert Sauter überreichte den mit 1000 Euro dotierten Kern-Bildungspreis an Verena Binder aus Gottmadingen, die mit einem Notendurchschnitt von 1,2 als beste Betriebswirt in des Jahres 2016 abschloss.