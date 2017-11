Villingen-Schwenningen. Die Frau, die in Richtung Goldenbühlstraße fuhr, hielt kurz vor dem Neuwiesenweg an, weil vor ihr ein Auto nach links abbiegen wollte. Der Fahrer des ihr nachfolgenden Ford-Kleinwagens erkannte das zu spät und fuhr ihr von hinten auf, teilt die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls seien Mutter und Kind leicht verletzt worden. Die 35-Jährige fuhr mit ihrem Töchterchen selbst ins Krankenhaus zur Untersuchung. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.