Villingen-Schwenningen Modellprojekt wird vom Land überprüft

Auch in Furtwangen gibt es ein ehrenamtliches Verkehrsprojekt, den Bürgerbus. Cirka 26 Fahrer sind ehrenamtlich im Stadtgebiet unterwegs, weitere werden gesucht, denn es sind meist Rentner. "Der Bürgerbus ist eine Linie, deren Fahrzeiten mit dem Landratsamt abgestimmt sind", erklärt der Vereinsvorsitzende Rainer Engel. In zwei Schichten wird von 8.30 bis 18.30 Uhr im Stadtgebiet gefahren. Ausdrücklich versteht sich der Verein vor allem als Zubringer zum ÖPNV in der hügeligen Topografie Furtwangens. Taxiunternehmer gibt es in Furtwangen nicht, nur ein Unternehmen in dem benachbarten Gütenbach.