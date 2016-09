Villingen-Schwenningen Leckeres Essen – fair gehandelt

Die Wahl des Genusses fiel am Samstag am Eine-Welt-Laden in der Villinger Kronengasse schwer. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen hatten gekocht und gebacken.

"Wir wollen zeigen, wie ­lecker man unsere Produkte verarbeiten kann – alle sind fair gehandelt", sagt Vorsitzende Susanne Reich und beißt in ein Stück Bananenkuchen. Für sie und ihre Vereinsfrauen und -männer liegt es auf der Hand, dass wer mithilft, in den Entwicklungsländern die Bildung und Infrastruktur zu verbessern, auch dafür sorgt, dass sich die Menschen nicht auf den gefährlichen Flucht in eine vermeintlich bessere Welt begeben.

Helfen, das bedeute in diesem Falle nachdenken über die Herkunft der Lebensmittel, Textilien, Haushaltsartikel oder Möbel, sagt ihre Vorstandskollegin Elisabeth Kluck, und dafür auch ein paar Euro mehr auszugeben.