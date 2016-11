Villingen-Schwenningen Lange Baustelle hat bald ein Ende

VS-Schwenningen. Die lange und vor allem lang andauernde Sperrung in der Wasenstraße monierte CDU-Stadtrat Michael Rothfelder jetzt in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses. Er sprach von "einer Riesenbaustelle und kaum Bautätigkeit". Ratlosigkeit bei der Verwaltung, es hieß nur, dass die halbseitige Straßensperrung mit dem Bürgeramt abgesprochen sei. Baubürgermeister Detlev Bührer: "Die SVS machen was."

Die Pressestelle der Stadtwerke (SVS) teilte gestern auf Anfrage mit, dass die SVS seit August in der Wasen­straße damit beschäftigt seien, neue Kabel zu verlegen. Das alte, störanfällige Netz müsse erneuert werden.

Hierbei handelt es sich um die Verlegung dreier Kabeltypen: Die Monteure der SVS bauen 1KV-Kabel (das übliche Ortsnetz) ein, eine 20KV-Mittelspannungsleitung und außerdem ein Datenkabel, mittels dem die Schaltwerke und Netzleitstelle verbunden werden.