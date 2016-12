Villingen-Schwenningen Kuhreihenblasen beginnt mit Engelchoral

Der Kuhreihen gehört in Villingen traditionell zum Weihnachtsabend. Viele zieht es deswegen in die Innenstadt. Die Hirtenmelodie des Kuhreihens wurde zum dreizenten Mal von Felix Faißt auf dem Herterhorn geblasen und von der Stadt- und Bürgerwehrmusik in den weihnachtlichen Rahmen eingebettet.

Der Kuhreihen beginnt mit dem Engelchoral, gefolgt von der "Gnadenvollen Nacht" und schließt nach der Hirtenmelodie mit dem Weihnachtslied "Stille Nacht" ab.

Der Kuhreihen geht auf ein Gelübde der Villinger nach einer überstandenen Viehseuche im Jahr 1765 zurück. OB Rupert Kubon wünschte der Bevölkerung ein friedvolles Weihnachtsfest.