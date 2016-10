Villingen-Schwenningen Konzept für Sport aus einem Guss

Plätze dürften auf keinen Fall wegfallen, unterstrich Frank Bonath, FDP. Schon jetzt seien die Kapazitäten zu den Stoßzeiten zwischen 16 und 21 Uhr zu gering, da komme es zur doppelten oder gar dreifachen Belegung der Plätze. Genügend Trainingszeiten gerade für die Jugend spielen auch für Helga Baur von den Grünen einer wichtiger Rolle. Eine tolle Idee sei es, sich auch neuen Aktivitäten zu öffnen.

Egal, in welche Richtung es mit den Schwenninger Sportstätten gehe, sei der Hartplatz im Hilben-Stadion in eine Kunstrasenfläche umzubauen, erinnerte die CDU-Fraktionsvorsitzende Renate Breuning an das Versprechen. Es heiße, im nächsten Jahr die Planungsrate und 2018 dann die Baukosten in den Haushalt einzustellen. Diese Sanierung habe das Stadtbauamt im Blick, versicherte Assfalg.

Mit der neuen Führungsmannschaft des Sportverbands und der halben, bei der Stadt angesiedelten Stelle zur Sportkoordination gebe es nun gute Rahmenbedingungen, das Konzept für die Sportstätten in Angriff zu nehmen, erklärte Assfalg. Mittel in Höhe von 20 000 Euro habe der Gemeinderat bereits bewilligt. Mit dieser Summe könne sich die Stadt zunächst mit der Zukunft der Sportstätten in Schwenningen beschäftigen. Wie in der Sitzung immer wieder gefordert, gehe es danach natürlich auch um die Einrichtungen in Villingen. So gab der Gemeinderat grünes Licht für dieses Projekt.