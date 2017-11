Villingen-Schwenningen Kaufleute ergänzen ihr Wissen

In enger Zusammenarbeit mit der Gewerbeschule VS, deren Ausbilder Thomas ­Happle den praktischen Teil der Qualifikation übernahm, konnten die Kaufmännischen Schulen 1 eine Erweiterung des Bildungsganges anbieten, welche zu einer Steigerung der Attraktivität des Ausbildungsprofils führt, teilen die Kaufmännischen Schulen mit. Die Bedeutung dieses Aspektes für die Praxis sei auch an der hohen Zahl der anwesenden Ausbilder und Vertreter der Ausbildungsbetriebe bei der feierlichen Übergabe der Zertifikate abzulesen.

Auch die enge Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg, vertreten durch Michael Niggemeier, darf an diesem Punkt nicht unerwähnt bleiben, da die IHK stetig daran interessiert ist, die Qualitätssteigerung der Ausbildungsberufe in der Region voranzutreiben.

In der Feier, in der Schulleiter Rainer Wittmann und KBS-Abteilungsleiter Kai-Jens Glunk die Zertifikate überreichten, kam es zu einem regen Austausch zwischen den Auszubildenden, den Vertretern der Betriebe, dem Kammervertreter und den beiden Schulen. Die hervorragenden Ergebnisse sorgten für eine freudige Stimmung und die Erwartungen für den zweiten Durchgang, der bereits angelaufen ist, sind somit entsprechend hoch.