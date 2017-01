Villingen-Schwenningen Ist der Todesfahrer auf Kuba?

Villingen-Schwenningen/Tuttlingen. Die Türen verriegelt, das Licht aus und die Terrassenstühle im Innenraum gestapelt: Die Havanna-Bar in Tuttlingen macht nicht den Anschein, als ob hier in den vergangenen Monaten Gäste empfangen wurden. Und tatsächlich. "Kurz nach dem Unfall wurde das Lokal leer geräumt." So erzählen das Nachbarn, die den dazugehörigen Besitzer seit dem folgenschweren Zusammenstoß im April auf der Bundesstraße zwischen Schwenningen und Tuningen nicht mehr gesehen haben.

Er war es, der nach mehreren riskanten Überholmanövern in den Wagen einer 58-jährigen Frau krachte und die Fahrerin sowie den 61-jährigen Beifahrer damit in den Tod riss. "Das ist eigentlich ein sympathischer Kerl – man hat von ihm gehört, dass er immer vorsichtig gefahren ist." Das was man in der Nachbarschaft der Bar vom Todesfahrer hört, passt nicht zu dem, was Zeugen zu dem Unfall gesagt haben. Mit seinem Kombi habe er nur überholt, wenn Gegenverkehr kam – den Unfall also quasi provoziert.

Seit dem Crash sind nun fast neun Monate vergangen, zur Verantwortung wurde der Mann jedoch noch nicht gezogen. Dies hätte Anfang Dezember eigentlich vor dem Amtsgericht in Villingen geschehen sollen. Doch sein Platz bei der Verhandlung wegen fahrlässiger Tötung blieb leer. "Es hat sich nicht angedeutet, dass er fernbleiben möchte", konnte damals sein Anwalt das Fehlen nicht erklären.