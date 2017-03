Villingen-Schwenningen Irritierende Ampel wieder abgehängt

Doch von vorne: Als im vergangenen November die Arbeiten in der Mönchweiler Straße in Villingen zur Erneuerung der dortigen Ampelanlage und zum Einbau eines Überwegs inklusive Signalanlage begannen, konnte der gemeine Bürger noch nicht ahnen, wie die Sache am Ende aussehen würde. Das änderte sich schlagartig im Februar. Denn dank der satten Leuchtkraft war die neue Fußgängerampel, die ein sicheres Überqueren für Spaziergänger und Radfahrer entlang der Brigach ermöglichen soll, kaum zu übersehen.

Doch anfangs nicht nachvollziehbare Rot-Schaltungen beziehungsweise das dauerhafte Leuchten des Grüns – ohne das Fußgänger in Sichtweite waren – sorgte schnell für Irritationen. Kein Wunder: Die neue Lichtsignalanlage befindet nur wenige Meter hinter der Ampelkreuzung Mönchweiler Straße/Friedrichstraße. Die Stadt erklärt über Pressesprecherin Oxana Brunner: "Es wurde eine Lichtsignalanlage installiert, weil mehr als ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung überquert werden muss." Ein Zebrastreifen wäre – aufgrund der Nähe zur Ampel an der Kreuzung – nicht zulässig.

Doch warum muss die Ampel dauerhaft leuchten, ohne dass sie jemand überqueren möchte? "Sie läuft in einem Festprogramm, da die Induktionsschleifen noch nicht installiert wurden", erklärte Brunner kurz nach Inbetriebnahme der Ampel. Der Einbau, gemeinsam mit der Asphaltschicht, sei erst bei stabiler Witterung möglich.