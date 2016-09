VS-Villingen. Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch zwischen 18 und 19 Uhr in der Wöschhalde in Villingen. Ein Fahrzeugführer beschädigte einen in Höhe von Nummer 47 geparkten VW Golf und machte sich aus dem Staub. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 3000 Euro, Hinweise an die Polizei, Telefon 07721/6010.