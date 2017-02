Villingen-Schwenningen Ideen für Bus und Bahn im Landkreis

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das heißt, dass man künftig alle Fahrkarten des Verkehrsverbundes so ähnlich wie Bahnfahrkarten über eine App mit dem Handy buchen könnte. Das "Handy-Ticketing" soll im Juni eingeführt werden.

Obwohl der Geschäftsführer des Verkehrsverbunds ein erklärter Fan von Bus und Bahn ist, fährt er persönlich am liebsten mit dem Fahrrad. "Ein Auto habe ich nicht", erzählt der Kölner, der in die Villinger Kneipenmeile gezogen ist und von dort aus bequem sein Büro im Bahnhofsgebäude oder auch den Zug in einer andere Stadt erreicht. Mit dem Fahrrad, so erzählt Mager, ließen sich alle Einkäufe bequem erledigen. Überhaupt, so meint er, sollte man sich doch mal überlegen, wie teuer ein Auto in Wirklichkeit sei.

Auf mindestens 300 Euro pro Monat bilanziert der Diplom-Geograph und Stadtplaner die Kosten und bezieht sich dabei auf eine Liste des ADAC. Er findet, das Leute, die in Villingen-Schwenningen wohnen, eigentlich in der Stadt auf ein Auto verzichten und stattdessen dem Stadtbus nutzen könnten. Vor allem an Samstagen. Dann wäre nämlich Parkraum für diejenigen vorhanden, die im Umland wohnten und in Villingen einkaufen wollten. Das gelte, so meint Mager, auch für diejenigen, die von Donaueschingen nach Villingen fahren.