Villingen-Schwenningen HFU-Spirit in Flaschen abgefüllt

Nach der Abfüllung standen gestern Nachmittag nun auf jedem Tisch vier Flaschen. die Etiketten, von welcher Gruppe der einzelne Brand stammt, wurden zugeklebt, so konnten die eingeladenen Professoren, die Kollegen vom Technischen Dienst an der HFU und die ehemaligen Schnapsbrenner vorangegangener Semester eine Blindverkostung vornehmen. Geprüft wurden die Bereiche Optik, Geruch, Geschmack und Mundgefühl/Konsistenz. die einzelne Kriterien gab es in einem Punktesystem anzukreuzen. Abgefragt wurden unter anderem die Einschätzungen mild, aromatisch, Birnengeschmack, Intensität und Weichheit, ob der Schnaps eher seifig, erdig, fruchtig, süß oder herb schmeckt und sich weich, zart, brennend, oder glatt im Mund anfühlt. Es gab jedoch noch mehr Bewertungskriterien. Am Anfang bekam jede Gruppe rund 45 Kilogramm Rohmasse zugeteilt. Bewertet wurde zudem noch die Menge Schnaps, die gewonnen wurde und beispielsweise, wie viel Abfall man produzierte.

Schon an den Tischen fragte man sich, wer den Schnaps in Flasche drei produziert hatte. Denn dieser hatte am meisten Birnenaroma. Froh war Elena Müller, die an dem Brenn-Projekt beteiligt war, dass man alles als Birnenschnaps identifizieren konnte, sie hatte bisschen die Befürchtung, dass alles daneben gehen würde.

Aber als es um den Gesamtsieg ging, hatten Gisela Krause, Anika Sander und Lisa Spannnagel die Nase vorn. Ihr Birnenwässerchen gewann eindeutig.

Die Beweggründe der Studierenden, an dem zeitaufwendigen Projekt teilzunehmen sind unterschiedlich. War es bei Anika Sander das Nichtalltägliche, so wollte Nadine Odenthal einmal ein Projekt von Anfang bis Ende durchziehen.

Der HFU-Spirit ist aktuell noch nicht im Handel zu bekommen. Dazu fehle beispielsweise noch die Kalkulation ließ Ulrike Salat wissen. In diesem Fall sind noch die Betriebswirtschaftler gefordert, diese zu liefern. Momentan das hochprozentige Wasser vor allem an Gäste verschenkt. Eventuell wird es den HFU-Spirit auch irgendwann einmal im Handel geben.