VS-Villingen. Am kommenden Samstag, 18. März, veranstalten das Gymnasium am Hoptbühl (GaH) und das Gymnasium am Romäusring (GaR) einen Tag der offenen Tür. Damit die künftigen Fünftklässler und ihre Eltern sich in Ruhe beide Gymnasien anschauen können, bieten die beiden Schulen versetzte Öffnungszeiten an: Das GaH öffnet von 9 bis 12 Uhr, das GaR von 11 bis 14 Uhr. Willkommen sind neben den Familien, die nach der passenden weiterführenden Schule suchen, auch alle anderen, die sich für die Schulgebäude und die Bildungsangebote der beiden Gymnasien interessieren. Jede volle beziehungsweise halbe Stunde (GaH: 9, 10 und 11Uhr, GaR 11.30, 12.30 und 13.30 Uhr) findet eine zentrale Vorstellung der jeweiligen Schule durch die Schulleitung statt. In den Schulen stehen darüber hinaus Lehrkräfte bereit, die über ihre Fächer und die Profile der Schule informieren. Für die Kinder gibt es Schülerführungen sowie viele Angebote zum Zuschauen und Mitmachen.