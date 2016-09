Villingen-Schwenningen Gemeinsam baden und beten

VS-Marbach (ewk). "Warum kann das Konfi-Camp nicht noch eine Woche länger gehen?", fragt Luisa beim Mittagessen am Freitag. Hinter der Gruppe von 21 Konfirmanden der Matthäusgemeinde Marbach, sieben Teamern und Pfarrerin Bettina von Kienle liegen sechs ereignisreiche Tage in Ludwigshafen am Bodensee mit Ausflügen, Andachten, Unterricht und abwechslungsreicher Freizeit.