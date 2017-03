Villingen-Schwenningen Favorisiertes Modell lässt VS außen vor

Ein Erfolg? Nicht unbedingt, denn die Stärkung der Hochschule für Polizei im Oberzentrum gilt schon seit Längerem als beschlossene Sache. Und mit dem Ansinnen, den Sitz des Präsidiums doch noch nach Villingen-Schwenningen zu holen, hatte man offenbar keinen Erfolg. Dennoch geben sich die Politiker nach wie vor kämpferisch für die Region: "Die Landtagsabgeordneten Martina Braun und Karl Rombach, Oberbürgermeister Rupert Kubon und Landrat Sven Hinterseh möchten die kommenden Wochen nutzen, um mit den politischen Verantwortungsträgern darüber zu diskutieren, wie jenseits der Frage des Präsidiumsstandorts eine Stärkung des Polizeistandortes Villingen-Schwenningen insgesamt erreicht werden kann", betonen sie.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei hingegen spricht Klartext: "Es ist natürlich nicht das, was wir erreichen wollten, das ist klar", räumt er ein. Die Landespolitik müsse nun entscheiden, wie sie mit der Empfehlung umgehen solle. Die Chancen, das Ruder noch zugunsten eines Präsidiums im Schwarzwald-Baar-Kreis herumzureißen, tendieren für Frei gen Null. "Ich halte das für verdammt schwer", so Frei, und für ihn sei es "sehr unwahrscheinlich", dass die Landespolitik am Ende ein ganz neues Modell übernehme. Zudem Frei stellt klar: "Villingen-Schwenningen hat das Polizeipräsidium nicht 2016 verloren, sondern 2012 – da hätte es die Option und die Chance gegeben, für heute ist es verloren." Die Empfehlung, den Sitz des Präsidiums mit Konstanz an den äußersten Rand des Präsidiumsbereiches zu legen, ist seiner Meinung nach nicht richtig, allerdings verfüge Konstanz auch über die komplette Infrastruktur eines ausgebauten Polizeipräsidiums und habe Villingen-Schwenningen daher an diesem Punkt nicht dieselben Chancen gehabt wie die Stadt am Bodensee.

Basis hängt in der Luft

Und wie sieht es an der Basis aus? Viele Polizeibeamte bangten in den vergangenen Wochen und warteten sehnsüchtig auf Informationen seitens der Regierung, um in diesem schwebenden Verfahren endlich Klarheit zu haben. Das hängt auch damit zusammen, dass einige Polizisten erst vor drei Jahren nach Tuttlingen gewechselt sind.

Auch in Villingen-Schwenningen stand ab 1. Januar 2014 weniger Personal für die Polizei zur Verfügung, einige Stellen wanderten zur Kripo nach Rottweil oder für Leitungs-, Stabs- und Verwaltungsaufgaben nach Tuttlingen. Damals wurde die Besetzung der neuen Dienstposten über ein landesweites elektronisches Interessenbekundungsverfahren gestaltet, bei dem alle Mitarbeiter ihre Wunschverwendung angeben konnten. Mit einem möglichen Wechsel des Präsidiums nach Konstanz wäre die soziale Verträglichkeit – vor allem hinsichtlich der Entfernung zum Wohnort – aber wohl nicht mehr in jedem Fall gegeben.

Der Abschlussbericht zur Evaluation der Polizeistrukturreform habe eine gewisse Unruhe ins Polizeipräsidium Tuttlingen gebracht, erklärte gestern Gerhard Regele auf Anfrage. Er stellte klar: Es werde kein Mitarbeiter seine Stelle verlieren. Es könne jedoch zu neuen Dienstorten kommen. In der Empfehlung heißt es klar, dass die Polizeireviere personell nicht verkleinert werden dürften.

An Spekulationen will sich der Chef des Tuttlinger Präsidiums nicht beteiligen. Fakt sei, dass EvaPol eine Empfehlung ist, er geht davon, dass die Kreise Freudenstadt und Zollernalb von Tuttlingen herausgelöst werden, Konstanz hinzugenommen wird. "Dafür gibt es fachlich nachvollziehbare Gründe."

Darin, den neuen Präsidiumssitz eventuell nach Konstanz zu verlegen sieht er Vor- und Nachteile, die erörtert werden müssen. Vor allem müsse bedacht werden, dass diese Lösung mittel- und langfristig tragfähig sein soll. Hier dürfe nicht nur auf die vorhandene Immobilie geschaut werden, es müssten auch Folgekosten berücksichtigt werden, die in erster Linie aus dem täglichen Dienstbetrieb resultierten. Dazu gehören vor allem Fahrtkosten, denn weiter an den Rand könne man den Präsidiumssitz nicht rücken, so Regele.

Das Innenministerium will laut Pressemitteilung bis zur Sommerpause 2017 – nach den Erörterungen im politischen Raum – eine Entscheidung treffen, "die den Anforderungen an eine effiziente, bürgernahe und leistungsstarke Polizei in Stadt und Land gerecht wird.