Villingen-Schwenningen "Es ist wie ein Sechser im Lotto"

VS-Schwenningen. Jürgen Strohm sitzt am Drehtisch in der Töpferwerkstatt, während ihm eine Besuchergruppe still und gespannt über die Schultern schaut. Plötzlich tönt es: "Gell, das ist schöner als Arbeiten!" Strohm lacht – nicht nur damals, sondern auch heute, wenn er Bekannten diese Anekdote erzählt. Gehört hat er den Spruch in der Schweiz, vor mehr als drei Jahrzehnten – und dennoch: Von ihrem Charme hat diese Erinnerung nichts verloren, zeigt sie doch so humorvoll, dass der gelernte Töpfer seine Berufung zum Beruf gemacht hat. Strohm ist ein Töpfer mit Leidenschaft und das drückt er so aus: "Man muss schon angefressen sein, man muss es wollen."

Ausbildung im badischen Gengenbach

"Es ist wie ein Sechser im Lotto, wenn man eine Lehrstelle bekommen hat." Der Andrang auf den Beruf des Töpfers ist noch Anfang der 1980er-Jahre so groß, dass Strohm zahlreiche Bewerbungen schreibt und Werkstätten in ganz Deutschland bereist. Doch geblieben ist der gebürtige Schwenninger schließlich im badischen Gengenbach im Kinzigtal. Später verbringt er seine Gesellenzeit in Südfrankreich, danach in der Schweiz, legt seine Meisterprüfung ab­, kauft ein altes Haus in Schwenningen, wo er bis heute erfolgreich seine Werkstatt betreibt.