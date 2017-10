Villingen-Schwenningen Ein zukunftssicherer Beruf

Schwarzwald-Baar-Kreis. In einer moderierten Talkrunde wurden die vielseitigen Aspekte der Ausbildung beleuchtet. Fazit dieser Runde war: Die hohen Ansprüche, die die Ausbildung im Beruf Gärtner beziehungsweise Landschaftsgärtner an die Ausbildungsbetriebe, an die Berufsschule und an die überbetriebliche Ausbildung stellt, führt zu gut ausgebildeten und motivierten jungen Fachkräften. Durch die duale Bildung haben sich die jungen Leute ein tragfähiges und zukunftssicheres Fundament geschaffen, auf dem sich in vielerlei Hinsicht aufbauen lässt. Die Talkrunde war sich einig: Vor den jungen Landschaftsgärtnern und Gärtnern liege ein zukunftssicherer und beruflich interessanter Weg.

Folgende Landschaftsgärtner aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis haben ihre Prüfung erfolgreich abgelegt: Sandra Datzmann, Kilian GmbH, Bad Dürrheim-Hochemmingen; Dennis Lenhardt, Garten Halter, Villingen-Schwenningen Dominik Ohnmacht, Garten-und Landschaftsbau Wilfried Schröder, Königsfeld-Neuhausen; Laura Riester, Hannes Thieringer Gartengestaltung & Baumpflege, VS-Obereschach; Niklas Schleimer; Gartengestaltung Späth, Villingen-Schwenningen; Adrian Schneikart, Wildigarten Garten- und Landschaftsbau, Villingen-Schwenningen; Raphael Wöhrle, Wildigarten Garten- und Landschaftsbau, Villingen-Schwenningen.