Villingen-Schwenningen "Doping ist kein Thema für mich"

VS-Schwenningen. Eigentlich lässt der Blick in den Kühlschrank und in die Küchenschränke annehmen, dass in der Wohnung im Stadtteil Rinelen ein ganz normaler gesundheitsbewusster Student lebt. Fisch, Kürbisse, Nüsse und Reiswaffeln stechen sofort ins Auge. Doch Bewohner Oliver Horne ist Bodybuilder – und das ziemlich erfolgreich. In der Junioren-Klasse bis 24 Jahre sowie in der Männer-Athletik-Klasse hat der Schwenninger im September die Deutschen Meisterschaften für sich entscheiden können. Übernächstes Wochenende tritt er bei der Weltmeisterschaft der World Fitness Federation an und misst sich mit Bodybuildern aus Asien oder Australien. Seine Vorbereitungen dafür laufen derzeit in die Endphase.

Tägliches Krafttraining

Täglich trainiert Horne im Fitnessstudio – sowohl an Kraft- als auch an Kardiogeräten. Doch ein ebenso wichtiger Teil der Vorbereitung sei die Ernährung, berichtet der 23-Jährige Student des Sport- und Eventmanagements. 60 Prozent Wasser, 16 Prozent Eiweiß, ein Prozent Kohlenhydrate – dem Körper das zu geben, was er braucht: Während dieses Motto an den übrigen Wochen in vollem Maß gelte, muss er es in diesen Tagen umstellen.