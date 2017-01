Villingen-Schwenningen Die höchsten Gipfel der Alpen

VS-Villingen. Eine beeindruckende Tour, die auf die sieben jeweils höchsten Gipfel der Alpenländer führt – ein Schmankerl für Alpinisten. Alexander Römer, Bergführer aus Holzkirchen, hatte die Idee zu dieser Tour, die sich an die begehrte Marke der Seven Summits der sieben Kontinente anlehnt. Alexander Römer stand schon auf vielen Gipfeln, und das in allen Teilen der Welt. Der Bergführer war klettern in der Arktis, in den Anden und auch schon im Himalaya. Doch fragt man ihn nach seinem schönsten Bergerlebnis, dann bekommt man eine überraschende Antwort. Die Vordere Grauspitze in Liechtenstein. Dabei ist der Gipfel ein einfacher Steinhaufen. "Aber er bietet einen wunderbaren Blick auf das Drei-Länder-Eck: Schweiz – Österreich – Liechtenstein." Gerade solche Erlebnisse machen für ihn die Faszination des Bergsteigens aus.

16 000 Höhenmeter

Eigentlich ist "Seven Summits" die Bezeichnung der höchsten Gipfel der sieben Kontinente. Um diese Gipfel zu besteigen braucht es enorm viel Zeit und Aufwand. Doch das muss gar nicht sein, findet Alexander Römer und hatte die Idee einer ganz eigenen Version der Seven Summits, direkt vor der Haustür. So machte sich der Bergführer auf die Spuren der Erstbesteiger der sieben jeweils höchsten Berge der Alpenländer. In nur 26 Tagen legte Alexander Römer dabei insgesamt 16 000 Höhenmeter zurück. Start von seiner Tour war am Triglav, dem höchsten Gipfel Sloweniens. Am Ende stand er auf dem Gipfel des Königs der Alpen: dem Mont Blanc.