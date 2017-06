Villingen-Schwenningen Brand: Ermittlungen eingestellt

VS-Obereschach. Auch über eine Woche nach dem Brand in der Alten Post in Obereschach gibt es seitens der Polizei keine neuen Erkenntnisse zur Ursache. "Wir werden nicht tiefer in die Ermittlungen einsteigen", erklärt Polizeisprecher ­Thomas Kalmbach auf ­Anfrage des Schwarzwälder Boten. Das heißt, man werde weder einen Gutachter noch einen Sachverständigen hinzuziehen. Der Grund: Das Gebäude, in dem der Brand am 12. Juni gegen 18 Uhr ausgebrochen war, soll sowieso abgerissen werden. "Insofern entstand kein Schaden."

Für die Polizei sei zwar klar, dass "ein Feuer nicht einfach so brennt" und der Strom abgestellt war, "was da sonst passiert ist, ist aber nicht mehr zu ermitteln", berichtet Kalmbach. Allerdings, erklärt der Sprecher, steht das Thema Brandstiftung weiterhin im Raum. "Zumal solche verlassenen Gebäude für Kinder oftmals zum Spielzimmer werden."

Eine ähnliche Vermutung wurde kurz nach dem Brand geäußert. Denn Nachbarn beobachteten in der Vergangenheit öfter, dass ungebetene Gäste – insbesondere Kinder und Jugendliche – regelmäßig in das Gebäude eindrangen, um sich dort auszutoben und zu randalieren. Für sie lag daher nahe, dass dort eventuell Jugendliche gezündelt haben.