Villingen-Schwenningen Befreiungsaktion artet völlig aus

Völlig eskaliert ist ein Streit zwischen einer 29- Jährigen und einem 60 Jahre alten Mann auf dem Parkplatz des Schwarzwald-Baar-Centers. Der Grund: Die Frau wollte einen ihrer Meinung nach eingesperrten Hund aus einem Auto befreien. Später flogen die Fetzen.

Villingen-Schwenningen. Es müssen irre Szenen gewesen sein, die sich an einem Samstag im September auf dem voll besetzten Parkplatz des Schwarzwald-Baar-Centers am Neuen Markt abgespielt hatten.

Was war passiert? An dem heiteren Tag (Temperaturen um die 20 Grad) hatte sich eine 29-Jährige Sorgen um einen Hund gemacht, der ihren Angaben zufolge "bei praller Sonne mindestens anderthalb bis zwei Stunden ohne Belüftung eingesperrt" war. Ob dies tatsächlich der Fall war, ist bislang aber nicht geklärt. Ihre Mission war indes klar: Sie wollte den Hund befreien. Dies berichtet ein offensichtlich Bekannter der jungen Frau in einem Beitrag auf Facebook.