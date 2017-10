Villingen-Schwenningen Bald sind mehr Nachtbusse unterwegs

"Der Bedarf ist da", sind sich Maier und Wiest sicher, die nun einen ersten Rohentwurf für die neuen "Nachtachter" vorstellten. Diese sollen in den Nächten auf Samstag sowie auf Sonn-und Feiertagen rollen. Was die Verbindungen anbelangt, gehen jetzt zwei Alternativen ins Rennen, für die Maier und Wiest Angebote an die Stadt erarbeiten möchten.

Offen ist noch, ob die zusätzlichen Busse nur innerhalb von Villingen und Schwenningen und zwischen den beiden großen Stadtbezirken verkehren sollen, oder ob sich die Maximalalternative umsetzen lässt, bei der auch die kleineren Stadtbezirke angefahren werden. Bei dieser deutlich teureren Variante" wären fünf Busse am Start, bei der günstigeren nur drei Fahrzeuge. Doch Maier und Wiest sind skeptisch: "Fünf Busse bekommen wir wohl nicht finanziert."

Hotspots im Fahrplan

Ob Mini- oder Maximallösung: Die neuen Nachtachter sollen, so der Plan, die Hotspots in der Doppelstadt anfahren und dabei auch das geplante Jugendkulturzentrum auf dem ehemaligen Familienfreizeitparkgelände mit einbeziehen. Offen ist auch noch, ob für die "Nachtachter" zusätzliche Haltestellen geschaffen werden oder bestehende genutzt werden sollen. Will man für die Nachtfahrten ein Zuschlag erheben oder nicht? Auch das steht noch zur Diskussion und "ist eine politische Entscheidung", so Maier. Sicher ist, dass Nachtschwärmer mit Monatskarte umsonst fahren.

Das Pilotprojekt nimmt Form an. Die Busse starten durch, "sobald einer zahlt", die Finanzierung gesichert sei. Wenn Maier und Wiest die Angebote für die beiden Alternativen mit Kostenansatz bei der Stadt eingereicht haben, wandert der Spielball zu den politischen Gremien. Die müssen letztendlich darüber entscheiden, ob ihnen die neuen Nachtbusse das Geld wert sind. Klaus Maier möchte recht bald das Thema im kommenden Jahr anpacken: "Auf die lange Bank schieben, will ich das nicht, sonst schläft das Ganze das wieder ein."