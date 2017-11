Villingen-Schwenningen Ausschuss steht hinter Jugendamt

Villingen-Schwenningen. Ein eindrückliches Zeichen für den Verbleib des Jugendamts in städtischer Hand und gegen die Rückgabe an den Schwarzwald-Baar-Kreis hat der Jugendhilfeausschuss bei seiner Sitzung am Dienstagabend gesetzt: Mit einer Enthaltung stellten sich die Mitglieder hinter die im Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport (JuBIS) integrierte Abteilung Kinder- und Jugendhilfe und deren Mitarbeiter.