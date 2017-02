Geduld benötigen die Autofahrer derzeit auf der B 33 aufgrund einer Baustelle im Bereich Villingen – hier kam es gestern deshalb mehrfach zu Verkehrsbehinderungen. An dieser Stelle muss der Straßenverkehr momentan mit einer Ampel geregelt ­werden, weil die Straße halbseitig gesperrt ist. Der Grund: Zwischen den Abfahrten Wieselsbergstraße und Vockenhauser ­Straße werden derzeit im Bereich des neuen Beschleunigungsstreifens für den XXXLutz-Möbelmarkt zusätzliche Leit­planken installiert. Die Maßnahmen finden im Zuge der Ansiedlung des Möbelgiganten in Villingen statt. Auch an der neuen Stichstraße­ zwischen den Wieselsberg­straße und der ­Milanstraße wurden gestern die Arbeiten aufgrund der milden Witterung teilweise fortgesetzt. Kein Wunder: Bis zu den Sommermonaten muss nicht nur die Straße, sondern auch ein Kreisverkehr am Vorderen Eckweg fertiggestellt sein. Denn dann findet die XXXLutz-Neueröffnung statt. Foto: Eich