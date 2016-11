Villingen-Schwenningen Auch für Schwenninger Kinder ideal

VS-Villingen. Bei der ersten "Jahresinspektion" in der Zehntscheuer war sie nicht die einzige. Die Vertreter von 35 Kindergärten und Schulen aus Villingen und der Neckarschule als "einziger Schwenningerin" äußerten sich rundweg positiv über das vor einem Jahr gestartete Bildungsprojekt der Narrozunft.

Die Holzkisten, gefüllt mit Bestandteilen des Narrohäses wie Masche, Rolle und Fuchsschwanz, mit Büchern, CDs, einem Memory und der von Jens Schaumann digitalisierten Geschichte von "Bene, dem Täfelebub" hat in ihrem ersten Jahr in den Grundschulklassen und Kindergartengruppen für Aufsehen gesorgt.

Am Dienstagabend lösten die Ratsherren Peter Metzger, Jens Schaumann und Anselm Säger sowie die für die Fasnetkisten verantwortliche Mareike Schaumann beim Treffen in der Zehntscheuer ein Versprechen ein: Die handtellergroßen und von Peter Hupfer geschnitzten Schemen vom glatten Narro und der Alt-Villingerin wurden nachgereicht und vervollständigen jetzt das Schemen-Quartett. Und nicht nur das: auch eine Mini-Goaßel, handgeknüpft von Maike Biker, findet in der Kiste noch einen Platz.