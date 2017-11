Villingen-Schwenningen Arbeiten in der Richthofenstraße laufen planmäßig

VS-Villingen. Für die Erschließung der ehemaligen Kasernengelände Mangin und Lyautey sind die Bauarbeiten sowohl in der Richthofenstraße als auch in der Waldstraße von zentraler Bedeutung. Um die vorgesehenen Zeitpläne für die Erschließung der Flächen einzuhalten, wird aktuell der Untergrund in diesen Straßenzügen saniert.