Villingen-Schwenningen Alte Studenten-WG wird wiederbelebt

Die Alt-68er Anne, Eddi und Johannes beschließen aus finanziellen Gründen nach 35 Jahren wieder zusammen zu ziehen und ihre alte Studenten-WG wiederaufleben zu lassen. Dabei geraten sie mit der jungen Studenten-WG aneinander, die gegenüber wohnt. Während die entspannten Oldies zu jeder Tag- und Nachtzeit lautstark diskutieren, Musik hören und feiern, befinden sich die Jungen im Prüfungsstress, Beziehungskrisen und kämpfen darum, die Karriereleiter zielstrebig nach oben zu klettern. Aus einem Nachbarschaftskonflikt wird ein handfester Generationenkampf. Doch dann kommt es doch zu einer überraschenden Wende.

Die Besucher erwartet eine turbulente Komödie die 2014, unter anderem besetzt mit Heiner Lauterbach, als Kinofilm herauskam und große Erfolge feierte. Besetzt ist die Produktion im Theater im Deutschen Haus mit Susi Dilger, Peter Horn, Bianca Kieninger, Marvin Polomski, Christian Lewedei und Karin Binkert-Hörmann.

Premiere ist am Freitag, 24. März, 20 Uhr, danach sind weitere fünf Termine anberaumt (25. März., 31. März., 1. April., 7. April und 8. April, jeweils 20 Uhr). Der Eintritt kostet zehn Euro, Schüler zahlen acht Euro. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Natur- und Feinkost Hoppe in der Gerwigstrasse 17 in St. Georgen. Eventuelle Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.