Villingen-Schwenningen Alkoholisierte Fahrerin verursacht Unfall

Verursacht wurde der heftige Auffahrunfall von einer Fiat-Fahrerin, die von der Bundesstraße kommend in Richtung Villingen fuhr. An der roten Ampel übersah sie dann gegen 15.30 Uhr einen stehenden Mercedes, in dem sich eine dreiköpfige Familie und ein Hund befanden. Es kam zum folgenschweren Zusammenstoß, bei dem der Fiat teilweise unter das Heck des Mercedes geschoben wurde.

Während die Unfallverursacherin insbesondere die tiefstehende Sonne verantwortlich machte, konnte die Polizei einen weiteren Grund nennen: Sie war am helllichten Tag alkoholisiert. Aufgrund der Anzahl der betroffenen Personen wurde eine Vielzahl an Rettungskräften zur Unfallstelle geschickt: Neben der Feuerwehr Villingen, die sich um den Brandschutz kümmerte, und der Polizei, fuhren auch zwei Rettungsfahrzeuge und die Polizei an. Darüber hinaus flog der Rettungshubschrauber Christoph 11 einen Notarzt an die Einsatzstelle.

Die Eltern und ihre Tochter, die im Mercedes saßen, kamen zur weiteren Untersuchung ins Klinikum. Die Unfallverursacherin verweigerte hingegen eine Behandlung. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam es an der Kreuzung zu Behinderungen, die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.