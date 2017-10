Villingen-Schwenningen Achtköpfige Drogendealer-Bande hat plötzlich Gedächtnislücken

Doch was danach folgte, waren meist lückenhafte Erzählungen über die Taten, weil sich die Angeklagten an vieles angeblich nur noch schemenhaft erinnern könnten. So wollte niemand mehr genau wissen, wie viel Stoff er von wem bekommen habe, "von irgendwelchen Italienern" war da etwa die Rede, von dubiosen Kontaktleuten in Frankfurt und Mailand. Zudem behaupteten die meisten der Angeklagten: Der Kontakt zum Hauptdrahtzieher sei nur "durch Zufall" zustande gekommen, und wie überrascht sei einer der Angeklagten gewesen, als er auf dem Haftbefehl einen Halbsatz über seine Dienste als Drogenkurier-Fahrer las. Nur die Hälfte der acht Beschuldigten äußerte sich persönlich, zwei schwiegen, und ebenso viele gaben eine vom Anwalt vorgelesene Erklärung ohne weiteren Kommentar ab. Auch die Stieftochter des mutmaßlichen Haupttäters verweigerte die Aussage.

Viel auskunftsbereiter gaben sich zwei Polizisten des Landeskriminalamts (LKA) und der Kriminalpolizei Rottweil. Wochenlange Ermittlungen mit verdeckt agierenden Beamten brachten ans Licht, was für die Gruppe ein einträgliches Geschäft werden sollte: Bei Durchsuchungen fanden die Drogenfahnder rund 19 Kilogramm Haschisch und weitere rund zehn Kilogramm Marihuana. Laut Gutachten sollten daraus etwa 286 000 "Konsumeinheiten" entstehen.

Der Haupttäter, der die meiste Zeit der Verhandlung mit gesenktem Kopf schweigend auf der Anklagebank saß, habe einen "großen kriminellen Erfahrungsschatz", sagte der Beamte des LKA im Zeugenstand. "Sie machten sich lustig über Polizei und Zoll, wie dumm die eigentlich sind, was man mit denen alles machen kann", so berichtete der Beamte aus einem Gespräch, das ihm ein verdeckter Ermittler weitergab.